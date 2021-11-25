تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، كرَّم أمير منطقة الرياض بالنيابة، الجمعية النسائية الخيرية الأولى الفائزة بالمركز الأول في جائزة الملك خالد لتميز المنظمات غير الربحية، التي استلمتها رئيسة مجلس الإدارة الدكتورة هالة علي الشاعر.

وتهدف الجائزة إلى تكريم وتحفيز الأداء الإداري المميز لدى المنظمات غير الربحية، الذي من شأنه رفع مستوى كفاءة العمل وتعظيم أثرها الاجتماعي، وتحسين القدرات الإدارية، وتشجيع ممارسات الحوكمة الرشيدة.

هذه الجائزة هي الوحيدة من نوعها في الشرق الأوسط، بدعمها العملي الفعال لمرشحيها والمساهمة في رفع كفاءاتهم التنظيمية وقدراتهم، وتمكينهم من خدمة مجتمعهم بشكل أفضل، وبحلول مستدامة.

تركز الجمعية الأولى على تنمية مهارات القرن الواحد والعشرين لدى الأطفال لتمكينهم من تحقيق ذاتهم وأن يلعبوا دوراً فعّالاً في تحقيق رؤية المملكة 2030. وتخدم أكثر من 2500 مستفيد كل عام، وتعمل على توفير الاحتياجات الأساسية للأسرة من أجل ان تعيش حياة كريمة.

وبهذه المناسبة شكرت المديرة التنفيذية للجمعية السيدة دانية آل معينا مؤسسة الملك خالد على هذه الجائزة المرموقة. كما تقدمت بالشكر للعضوات والموظفات والداعمين والمتطوعين الذين هم شركاؤنا في هذا النجاح.