أعرب أسقف الكنيسة الارثوذكسية في إقليمي كازان وتتارستان الروسية المطران كيريل، عن جزيل شكره وامتنانه لحكومة خادم الحرمين الشريفين والرعاية الكريمة لاستضافة المملكة اجتماع مجموعة الرؤية الاستراتيجية بين روسيا الاتحادية والعالم الإسلامي. وقال في حديث مقتضب خص به «عكاظ» إن الاجتماع كان مثمراً جداً ويعكس اهتمام المملكة بقضايا التسامح والتعايش بين الاديان، مؤكداً أنها من أوائل الدول التي دعت إلى هذا الحوار الجاد. واكد المطران أن المملكة العربية السعودية تلعب دوراً فاعلاً في تقريب وجهات النظر بين اتباع الأديان المختلفة في سبيل التصدي لآفة التطرف ومكافحة الإرهاب. كما نوه بالمركز الدولي للحوار بين اتباع الأديان في الرياض والدور الرائد الذي يلعبه لتعزيز وتفعيل هذه القضية.