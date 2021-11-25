دشن أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، أمس، فعاليات اجتماع «الطاولة المستديرة»، التي نظّمها فرع معهد الإدارة العامة بالمنطقة الشرقية بالتعاون مع أكاديمية تطوير القيادات الإدارية بالمعهد بعنوان «قادة المستقبل والابتكار»، بحضور مدير عام معهد الإدارة العامة الدكتور بندر السجان، ومدير عام فرع المعهد بالمنطقة الدكتور محمد البخيتي، ومشاركة أكثر من 60 شخصية من القيادات الإدارية العُليا بالقطاع العام والخاص والقطاع الثالث بالمنطقة، وذلك بفندق مريديان الخبر.واطّلع أمير المنطقة الشرقية على عرضٍ يُقدم أهداف مركز التوازن بين الجنسين الرئيسية والرامية إلى تحقيق التوازن في التمكين الوظيفي بين المرأة والرجل، في بيئة العمل والذي جاء ثمرة نتاج إحدى توصيات دراسات معهد الإدارة، وتم تحويله بجهود متواصلة إلى واقع حقيقي بإشراف مباشر من وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.وألقى مدير عام معهد الإدارة العامة الدكتور بندر السجان كلمة أوضح فيها أن هذا الاجتماع الذي يعقده المعهد بالتعاون مع الخبيرة الدولية كيت باركر، سيناقش الرؤية المستقبلية للعمل وأدوار القيادات الإدارية في تبني الابتكار والمواهب والتطوير الإداري، بهدف تطوير مهارات القيادات الإدارية الوطنية وتنمية فكر إداري قائم على مفاهيم القيادة المستقبلية والابتكار لتحويل التحديات إلى فرص نجاح لتلك القيادات ومنظماتهم.واختتمت الفعالية بتسلّم أمير المنطقة الشرقية درعا تذكارية من مدير عام المعهد الدكتور بندر السجان بهذه المناسبة.