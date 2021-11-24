أعلنت مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع (موهبة) وصول 11 مشروعاً طلابياً من مدارس إدارة تعليم صبيا للمنافسة في المعارض المركزية للأولمبياد الوطني للإبداع العلمي «إبداع 2022» وضمت المشاريع العلمية المتميزة 6 مشاريع (بنات) و5 مشاريع متميزة (بنين).

وذكر مدير تعليم صبيا د. حسن خرمي أن عدد طلبة تعليم صبيا المسجلين في المشروع بلغ 2996 طالبا وطالبة فيما بلغت الملفات المرشحة للمنافسة في المعارض المركزية للأولمبياد 265 ملفا ومشروعا بواقع 87 للبنين و178 ملفاً للبنات. ومن ثم ترشيح ورفع أفضل المشاريع للمشاركة في معرض إبداع للعلوم والهندسة «ISEF».