أكد أمير منطقة حائل الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أهمية مبادرة معالجة مظاهر التشوهات البصرية، التي تنظمها أمانة منطقة حائل تحت شعار «همتكم يا أهل حائل»، بهدف تحسين المشهد الحضري في كافة مدن ومحافظات المنطقة، مشيداً بالجهود التي بذلتها أمانة المنطقة في تحقيق مستهدفات المبادرة، والعمل على خلو المنطقة من عناصر التشوه البصري.

وأشار إلى أن الحملة ستعزز وعي المجتمع، تجاه المحافظة على البيئة ومكتسبات ومقدرات الوطن، وتحسين المشهد العام لمدن ومحافظات المنطقة وفقاً للخطة الزمنية التي حددتها الأمانة.

جاء ذلك خلال تدشينه بمكتبه اليوم (الأربعاء)، مبادرة «همتكم يا أهل حائل» للقضاء على التشوه البصري بحضور أمين منطقة حائل المهندس سلطان بن حامد الزايدي، التي تبدأ أعمالها الميدانية اليوم بإشراف أمانة المنطقة في أحد المركز التجارية بالمنطقة.

واطلع على جهود أمانة منطقة حائل في معالجة مظاهر التشوّه البصري التي تم رصدها، مستمعاً إلى شرحٍ من أمين المنطقة، عن المبادرة والجهود المبذولة في معالجة التشوهات البصرية.

وثمن المهندس الزايدي في ختام التدشين دعم ومتابعة أمير منطقة حائل ونائبه للمبادرة التي سوف تسهم في تحقيق المنجزات التي تتواءم مع أهداف وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.

حضر التدشين وكلاء الأمين ورؤساء البلديات بالمنطقة.