أعلنت وزارة العدل حصول مركز تدقيق الدعاوى التابع لوكالة الشؤون القضائية على شهادة الاعتماد الدولي (الآيزو 2015:9001) لنظام إدارة الجودة، بعد عملية فحص شاملة ومكثفة أثبتت التزام المركز بالمعايير المتعارف عليها عالميًا وفق المنظمة الدولية للمعايير ISO.

وأوضح وكيل وزارة العدل للشؤون القضائية الشيخ سلمان بن فوزان الفوزان، أن هذا الإنجاز يأتي تتويجًا لجهود فريق مركز تدقيق الدعاوى ولجهود الوزارة الساعية للارتقاء بالعمل العدلي وتقديم أفضل تجربة للمستفيدين في الخدمات القضائية وفق إجراءات دقيقة ومنظمة.

ولفت الشيخ سلمان الفوزان النظر إلى أن مركز تدقيق الدعاوى خضع لعدة مراحل قبل الحصول على الشهادة التي تم اجتياز جميع معاييرها بنجاح، بدءًا من مرحلة الدراسة والتقييم، ومرورًا بمرحلة التحضير لعملية التطبيق، ثم توثيق نظام الجودة، ثم تطبيق النظام الموثق، وبعدها مرحلة التدقيق الداخلي للنظام، وأخيراً مرحلة التدقيق الخارجي والحصول على الشهادة الدولية.

وكشف أن عدد العمليات التي نفذها مركز تدقيق الدعاوى منذ تاريخ إنشائه في 13 نوفمبر 2019 قد بلغ حتى الآن نحو 2.4 مليون عملية، لتدقيق القضايا الواردة إلى أكثر من 180 محكمة في مناطق المملكة كافة.

وأوضح أن مركز تدقيق الدعاوى بوزارة العدل، أسهم في انخفاض المدة الزمنية لنظر القضايا، وعدد الجلسات، وسهل إجراءات رفع الدعوى القضائية، وعزز المركز من ترسيخ تطبيقات القضاء المؤسسي ورفع كفاءة العمل والإنجاز.

وأبان الفوزان، أن المركز يهدف إلى خدمة المستفيدين عبر رفع جاهزية ملف القضية، والتأكد من اكتمال جميع المتطلبات الأساسية للدعوى قبل إحالتها إلى الدائرة، حيث يعمل وفق مسار يضمن الارتقاء بالعمل العدلي، ويوفر الوقت والجهد على المستفيد تحقيقاً للعدالة الناجزة.