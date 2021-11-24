في ظل التحول الرقمي للمعاملات المصرفية، تمكنت شركة stc pay من المضي قدماً في إطلاق مبادراتها الساعية إلى تسهيل المعاملات البنكية، حيث يأتي ذلك تلبيةً لإقبال العديد من المستهلكين على البنوك الرقمية، التي تواكب احتياجاتهم المتغيرة، وهو الأمر الذي مثل حافزاً لــ stc pay لتحسين منتجاتها وخدماتها على نحو متواصل.

ومن هذا المنطلق، نجحتstc pay التي تمتلك أكثر من 7.4 مليون مستخدم، بأن تصبح واحدة من أشهر البنوك الرقمية في منطقة الشرق الأوسط، لاسيما في المملكة العربية السعودية، حيث تعمل على تعزيز روح الابتكار، واستكشاف آفاق جديدة لخلق تجارب تتمحور حول العميل.

وبحسب استطلاع أجراه موقع The Financial Brand المختص بدراسة قطاع البنوك والشركات الائتمانية، حافظت stc pay، على مكانتها كواحدة من أكثر البنوك الرقمية شعبيةً، نتيجة جهودها المستمرة في مواكبة الاتجاهات الرقمية الجديدة، وإثرائها لتجارب الرقمية في القطاع البنكي، وبالتالي تلبية تطلعات عملائها.

وتعكس هذه النتيجة الجهود المتواصلة في تعزيز الخدمات البنكية الرقمية لتكون أكثر شمولية، بما يتوافق مع برنامج تطوير القطاع المالي - أحد مستهدفات رؤية المملكة 2030. وهذا ما تحقق فعلاً مع stc pay، التي استطاعت جذب اهتمام العملاء في جميع أنحاء المملكة ومن مختلف الأعمار، عبر الخدمات المتطورة التي تقدمها للمحفظة الإلكترونية، إضافةً إلى مواكبة رحلة التحوّل الرقمي في المعاملات المصرفية، من خلال اعتماد مفهوم الابتكار في الخدمات والمنتجات البنكية، والاستثمار في التقنيات الرقمية، وتعزيز الاهتمام بالعميل.

وتعمل stc pay بجهد متواصل لتقديم الأفضل دائما لعملائها وتحسين مستوى رضاهم، من خلال تقديم خدمات تمتاز بالسهولة والأمان والابتكار، وبذلك باتت stc pay المحرك الأول لتمكين الابتكار الرقمي، وتعزيز تجارب العملاء.