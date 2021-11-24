هنأ أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان نادي الهلال بمناسبة تحقيق فريق كرة القدم بالنادي بطولة دوري ابطال آسيا.

وقال أمير تبوك في برقية تلقّاها رئيس مجلس إدارة نادي الهلال فهد بن نافل العتيبي: يطيب لنا بمناسبة تحقيق نادي الهلال بطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم، أن أعرب لكم وللجهاز الفني والإداري واللاعبين عن خالص التهاني والتبريكات بهذا الانجاز، والذي يأتي تجسيداً للدعم الكبير والاهتمام والرعاية من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد لشباب الوطن لاعتلاء منصات التتويج في كافة المجالات. متمنياً لكم مزيد التوفيق.

وقد أعرب رئيس نادي الهلال فهد بن نافل عن شكره وامتنانه لأمير منطقة تبوك على هذه التهنئة التي اعتادها الجميع في الوسط الرياضي من سموه الكريم كأحد الرموز الرياضية الهامة في الوطن.