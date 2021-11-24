دشَّن محافظ الشملي خالد بن فهد الظفيري، أمس (الثلاثاء) حملة التشجير «لنجعلها خضراء» التي نظمها فرع وزارة البيئة والزراعة والمياه بمنطقة حائل ممثلاً بالوحدة البيطرية بالشملي، وبحضور عدد من مديري الإدارات الحكومية والمهتمين في البيئة بالمحافظة.

وقام محافظ الشملي بغرس أول شجرة، مدشناً هذه الحملة التي تستهدف بالتعاون مع بلدية المحافظة ورابطة البيئة بزراعة 1500 شجرة على عدة مراحل، بهدف تنمية الغطاء النباتي بالتشجير وتحسين المشهد البصري، مُقدماً شكره للوحدة البيطرية بالمحافظة والمواطنين، على جهودهم وتعاونهم في الحفاظ على البيئة وتعزيز ثقافة زراعة الأشجار.