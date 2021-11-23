أكد أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، ضرورة تسريع التنمية في المنطقة، وتحقيق الجودة، وشدد خلال تدشينه غرفة عمليات متابعة المشاريع على القطاعات الخدمية بمتابعة المشاريع والحرص على إنجازها في الوقت المحدد، والالتزام بالتزمين، وبالجودة العالية المطلوبة لكي تتم الاستفادة منها بما يخدم المستفيدين ويسهم في خدمة المواطن والمقيم.



وطالب الأمير حسام برفع التقارير الشهرية للإمارة متضمنة مؤشرات الأداء، وتطلّع لحرص الجميع خصوصاً أنه سيتابع شخصياً التحديث يومياً عبر لوحة عرض موضح بها كل المشاريع، مؤكداً أنه لن يقبل بالتعثر أو التأخر، وستسهم الإمارة بمعالجة أي عوائق أو إشكالات.

وافتتح الأمير حسام ورشة المكتب الإستراتيجي بمنطقة الباحة بحضور ممثلي الجهات الحكومية وعدد من المختصين، وعدّ المكتب الإستراتيجي نقلة نوعية واقتصادية مهمة لمنطقة الباحة، لتوزيع التنمية على كل مدن ومحافظات ومراكز المنطقة، كون من أولوياته إعداد السياسات والرؤى والتوجهات والخطط والدراسات والمخططات الإستراتيجية الشاملة لمنطقة الباحة، والمخطط الإقليمي لعموم المنطقة، ومتابعة تنفيذها مع الجهات ذات الاختصاص، وتحديثها عند الحاجة، ومراجعة الخطط والدراسات والمخططات والمشاريع التي تعدها الأجهزة الحكومية.



ويعمل المكتب الإستراتيجي لتطوير المنطقة بصفتها مستقلة مالياً وإدارياً لتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 للارتقاء بجميع الأعمال والخدمات والمشاريع الواقعة ضمن النطاق الجغرافي للمنطقة، وخلق بيئة استثمارية جاذبة تمكن القطاع الخاص من الاستثمار، وتعزز الاقتصاد لتحقيق التنمية المتوازنة، والتركيز على الميزات النسبية فيها، ما يعزز دعم القطاعات السياحية والترفيهية والاقتصادية والزراعية التي تميز منطقة الباحة، وخلق فرص استثمارية واعدة ومستدامة من خلال تنسيق الجهود وقياس أداء القطاعات لضمان موائمة كافة الخطط والإستراتيجيات، ورفع جودة الحياة في المنطقة وإشراك المجتمع المحلي بتمكين مختلف فئاته بالاستراتيجية.

ورفع أمير منطقة الباحة أسمى آيات الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد على الموافقة الكريم بافتتاح المكتب الإستراتيجي بالمنطقة بهدف التوسع في تنمية المنطقة ودعم القطاعات السياحية، والترفيهية، والاقتصادية التي تميز الباحة، من خلال إيجاد فرص استثمار واعدة ومستدامة مع القطاع الخاص، والارتقاء بالخدمات والمشاريع للمنطقة ووضع معايير قياس لأداء الأجهزة الحكومية والقطاعات المختلفة.

كما شهد الأمير حسام بن سعود، توقيع عقد مبادرة عمليات تبديل مفاصل للمرضى المسنين المحتاجين لعمليات التبديل بالشراكة بين المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الباحة، وكل من الجمعية الخيرية لإكرام المسنين (إكرام) والجمعية الخيرية لرعاية مرضى الروماتيزم، والبدء بتبديل 100 مفصل للمرضى في مستشفيات منطقة الباحة.

واستقبل أمير منطقة الباحة رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية المكلف مساعد وزير الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور منير بن محمود الدسوقي، لبحث المجالات العلمية والتقنية المشتركة وتلبية الحاجات العلمية لمنطقة الباحة وسكانها.