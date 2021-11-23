نيابةً عن وزير التعليم، رأس رئيس جامعة الملك خالد الدكتور فالح السلمي، الاجتماع الرابع لمجلس الجامعة للعام الجامعي 1443، وذلك بحضور الأمين العام لمجلس شؤون الجامعات الدكتور محمد الصالح، وأعضاء المجلس.

وأوضح وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي، أمين مجلس الجامعة الدكتور حامد القرني، أن المجلس استعرض الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، واتخذ بشأنها التوصيات اللازمة. وأضاف، أن من أبرز التوصيات التي اتخذها المجلس في اجتماعه الرابع، التوصية بالموافقة على ابتعاث وتمديد ابتعاث، وإنهاء ابتعاث وإلحاق عدد من المعيدين والمحاضرين، والموافقة على تعيين عدد من الأساتذة على وظيفة أستاذ مساعد، والموافقة على تعيين عدد من المبتعثين على وظيفة محاضر، وكذلك الموافقة على منح درجة الماجستير ودرجة الدكتوراه لعدد من طلاب الدراسات العليا.

وقال، أن المجلس أوصى بالموافقة على إعادة تشكيل مجلس عمادة الدراسات العليا لمدة عامين، والموافقة على تخفيض رسوم برامج الدبلومات العليا المدفوعة الرسوم المقدمة من قسم المحاسبة بكلية الأعمال، وكذلك الموافقة على الاستعانة بخدمات وندب واتصال وتفرغ علمي وتقاعد مبكر واستقالة لعدد من أعضاء هيئة التدريس.