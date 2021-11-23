التقى وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، في مقر وزارة العدل المصرية، وزير العدل بجمهورية مصر العربية المستشار عمر مروان، لبحث تعزيز التعاون العدلي بين البلدين، في إطار اتفاقية الرياض للتعاون القضائي.

وثمن وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني حفاوة الاستقبال التي وجدها والوفد المرافق له، مؤكداً عمق العلاقة التاريخية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية، التي انعكست على اتفاقية عدلية تؤطر العلاقة بين البلدين الشقيقين في ما يتعلق بالجانب العدلي.

وأعطى الدكتور الصمعاني ملامح لبعض التطورات التي شهدها المرفق العدلي بالمملكة خلال الفترة الماضية بتوجيهات ودعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

من جهته رحب وزير العدل المصري المستشار عمر مروان، بوزير العدل د. وليد الصمعاني والوفد المرافق له، مشيراً إلى أهمية تطوير العلاقات العدلية بين البلدين بما ينعكس على تعزيز سبل التعاون المشترك.

واستعرض الجانبان المستجدات والتطورات العدلية في البلدين الشقيقين، وبحث أوجه الاستفادة منها.