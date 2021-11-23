استقبل أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز بمكتبه بالإمارة اليوم (الثلاثاء) مدير التعليم بالمنطقة الأمين العام لجائزة الباحة للإبداع والتميز الدكتور عبدالخالق بن حنش الزهراني، يرافقه رؤساء اللجان الفنية للجائزة.

واطلع سموه على أعمال أمانة الجائزة واللجان الفنية، كما اعتمد نتائج الجائزة في فرع الأداء المتميز للإدارات الحكومية والأداء المتميز على مستوى محافظات المنطقة، إلحاقًا باعتماد أسماء الفائزين والفائزات بالجائزة في فروعها المختلفة.

وأشاد الزهراني بالجهود التي بذلتها لجان التقييم واللجان المختلفة بأمانة الجائزة، مثمناً لجميع رؤساء اللجان وأعضائها ما قدموه خلال الفترة الماضية من جهود مثمرة وهادفة.