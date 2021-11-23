تنتهي غداً (الأربعاء) المهلة التي منحتها الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع للصحف الإلكترونية لتصحيح أوضاعها بتجديد أو إصدار التراخيص التي تخولها بمزاولة نشاطها قبل انتهاء المهلة.

وأكدت الهيئة مجددًا أن الصحف التي لا تبادر بالتصحيح قبل انتهاء المدة سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحقها.

ونوهت إلى أن المخالفات تشمل غرامة لا تزيد على 500 ألف ريال أو إغلاق الجهة المخالفة، وحجب الموقع الإلكتروني للصحف الإلكترونية مؤقتًا أو نهائيًا.

وكانت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع أمهلت الصحف الإلكترونية مدة 45 يوما لتصحيح أوضاعها في أكتوبر الماضي تفاديًا لاتخاذ الإجراءات القانونية.