عقد مجلس الشورى اليوم (الثلاثاء) جلسته العادية الحادية عشرة للسنة الثانية من الدورة الثامنة عبر الاتصال المرئي برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل السُّلمي.

وخلال الجلسة، ناقش المجلس التقرير السنوي لوزارة السياحة للعام المالي 1442/1441، وأكد عضو الشورى الدكتور صلاح الطالب أهمية الاستثمار السياحي لزيادة الجاذبية السياحية للسعودية وتحسين الأسعار، مؤكداً أهمية قيام الوزارة بتحسين بيئة الاستثمار بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.

ودعت عضو الشورى الدكتورة أميرة الجعفري وزارة السياحة بتبني منهج اليقظة السياحية العالمية في إدارتها الإستراتيجية للسياحة؛ لتحقيق نتائج أكثر فعالية واستدامة، فيما طالبت عضو المجلس الدكتورة عائشة عريشي وزارة السياحة بالتنسيق مع وزارة الإعلام لصناعة إعلام سياحي قوي وفق أسس ومعايير دولية، يتناسب مع ما تشهده السعودية من نهضة تنموية، والعمل على استغلال الموارد السياحية الطبيعية كالعيون الحارة وتطويرها لجذب السياحة العلاجية.

وخلال المناقشة، طالب عضو الشورى الدكتور صالح الشمراني وزارة السياحة باستخدام التقنية لتعزيز السياحة الداخلية، وإنشاء تطبيق تقني شامل على الجوال للأماكن السياحية في المملكة، في حين حث عضو المجلس الدكتور حسن آل مصلوم وزارة السياحة بالإسراع في استحداث وتطوير مؤشرات شاملة للسياحة المستدامة توائم مرحلة ما بعد الجائحة تقيس رضا العميل، وتركز على الجوانب البيئية والصحية والاقتصادية والاجتماعية.

واقترحت عضو الشورى الدكتورة ريمة اليحيا على وزارة السياحة التعاون مع الجهات ذات العلاقة في إنشاء كليات خاصة للسياحة بمعايير عالمية تشمل جميع التخصصات السياحية العلمية ووضع برامج للابتعاث الخارجي بالتعاون مع وزارة التعليم، كما طالب عضو المجلس الدكتور عطية العطوي وزارة السياحة بإنشاء برنامج تمويلي لدعم تشغيل دور الإيواء في مكة المكرمة والمدينة المنورة لمساعدة الشركات العاملة في التغلب على تداعيات جائحة كورونا.

وفي سياق الجلسة، ناقش «الشورى» التقرير السنوي لوزارة الصحة للعام المالي 1442/1441، وطالب عضو الشورى الدكتور عبدالله النجار وزارة الصحة بالتنسيق مع الجامعات والقطاعات الصحية الأخرى في المملكة لتبني مبادرة إعادة تأهيل الممرضين والممرضات السعوديين والحاصلين على دبلومات والذين هم على رأس العمل والرفع بمستواهم إلى البكالوريوس في علوم التمريض حتى يتم سد الثغرة.

وفي أثناء الجلسة، أشاد عضو الشورى المهندس مفرح الزهراني بجهود وزارة الصحة في مكافحة جائحة فايروس كورونا، كما دعا الوزارة الى ضرورة معالجة الشكاوى المقدمة من المستفيدين من خدماتها، والاستفادة من تلك الشكاوى لتقويم الأداء في المؤسسات الصحية.

دعا عضو الشورى الدكتور فيصل آل فاضل وزارة الصحة إلى الإسراع في معالجة ظاهرة تزايد الباحثين عن عمل من المواطنين الحاصلين على مؤهلات في التخصصات الصحية وتجاوزوا اختبارات الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.

طالب عضو المجلس الدكتور حسين الشريف باعتماد وزارة الصحة لمؤشرات سنوية في نسبة التحسن في توفير الخدمات الصحية في مدن السودية ومحافظاتها، وكذلك في زيادة أعداد الأسرة الطبية والمرافق الطبية المتخصصة، ونسبة زيادة الكوادر السعودية مقارنة بالكوادر الأجنبية، ونسبة انخفاض تكلفة الرعاية الصحية.

وتساءلت عضو الشورى الدكتورة لطيفة الشعلان عن وضع المؤسسات التي تساهم في حوكمة القطاع الصحي ومدى استقلاليتها، مطالبة بضرورة الاهتمام بمراكز الرعاية الأولية والاستفادة من التجارب الدولية المتقدمة، كما لاحظت النقص الواضح في بعض الأدوية وعن دور الوزارة في دعم الابتعاث للطب البشري.

ورأى عضو الشورى المهندس طارق الفارس أهمية تضمين الوزارة تقاريرها القادمة أهداف إستراتيجيتها وما تضمنته في خطتها التنفيذية من مبادرات ومشاريع ومؤشرات أداء وبيان ما تم إنجازه ومقارنته بالمستهدف، وإنجازات ومؤشرات أداء الهيئة السعودية للتخصصات الصحية في ما يخص الخدمات الطبية.

وطالب عضو المجلس الدكتور حسن الحازمي وزارة الصحة بسد العجز الحاصل في الكوادر الصحية، وإيجاد آلية لزيادة عدد الكوادر الصحية المؤهلة للتعامل مع حالات العناية المركزة والمرضى المنومين على أجهزة التنفس الصناعي بالمستشفيات.