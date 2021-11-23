نجحت المواطنة السعودية هيفاء اليحيان في تحويل اهتمامها في صناعة الأطعمة إلى خارطة تعبر عن مناطق المملكة، تبعًا لأطباق ومأكولات كل منطقة، بعد أن تخصصت في إعداد الأكلات التي تشتهر بها المدن السعودية منذ القدم، بهدف نشر ثقافة المملكة في هذا الجانب، والتعريف بعادات وتقاليد الضيافة في جميع أنحائها.

ووجدت اليحيان لشغفها موقعًا في «قرية زمان»، إحدى مناطق موسم الرياض 2021، حيث أصبحت مكانًا يتلاقى فيه عشاق تنوع المأكولات السعودية، لتقدم لهم أنواع الأطباق التي ينتمي كل واحد منها إلى منطقة معينة من المملكة.

واستطاعت اليحيان من مكانها المساهمة في نشر الثقافة السعودية، والتعريف بالأطعمة التقليدية والأكلات الشهيرة، وتسويقها عالميا عبر تقديمها للزوار القادمين من داخل المملكة وخارجها، الأمر الذي لقي استحسانا كبيرا من الزوار الأجانب لقرية زمان، التي تجمع الماضي والحاضر، وتقاليد أهالي المملكة وتاريخهم في المأكل والملبس والعادات والتقاليد.

وتتنوع أطباق اليحيان ما بين المأكولات النجدية والمكية والجنوبية، وغيرها من الأطعمة التي يعود تاريخها إلى مناطق جغرافية محددة، فضلًا عن المأكولات التي أصبحت ذات سمة سعودية، وتُعرف في جميع مناطق المملكة ومدنها.

وتؤكد اليحيان أن هدفها القادم هو تصدير المنتجات الشعبية إلى العالم، وتحويل عملها إلى علامة تجارية تسوّق ثقافة المأكولات السعودية، من خلال بوابة «موسم الرياض»، الذي منحها الفرصة لتقديم منتجها أمام أعداد كبيرة من الزوار المتوافدين على قرية زمان يوميا.

وتقدم هيفاء اليحيان لزوار المنطقة أطباقا من الحلويات السعودية المصنوعة من المنزل، وتشرح مكوناتها وطريقة صنعها باللغتين العربية والإنجليزية ليتسنى للزوار من خارج المملكة معرفة ما يتضمنه الأكل الشعبي وما يحتويه من عناصر غذائية.