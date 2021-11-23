قام مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج والعمرة التنفيذية ورئيس مركز القيادة والتحكم بصحة مكة المكرمة الدكتور وائل بن حمزه مطير، صباح اليوم، بزيارة تفقدية للإنشاءات بمركز الأزمات والكوارث EOC بمقر إدارة الطوارئ والكوارث والنقل الطبي بصحة منطقة مكة المكرمة. واطلع على سير الأعمال، مشيداً بما تم إنجازه من الإنشاءات وفق خطة العمل المجدولة، حاثاً الجميع على الاستمرار بنفس الجودة والكفاءة؛ لإكمال المشروع وفقا لما هو مخطط له. يذكر أن مركز الأزمات والكوارث بصحة منطقة مكة المكرمة EOC هو أحد أوائل المراكز المعتمد إنشاؤها من قبل وزارة الصحة ومركز الكوارث والطوارئ الوطني بوزارة الصحة في مناطق المملكة، حيث يشرف مركز EOC على عمليات الاستعداد والتخطيط وإدارة الكوارث والطوارئ على مدار العام.