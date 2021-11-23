حددت لائحة تقويم الطالب التي عممتها إدارة الاختبارات والقبول بوزارة التعليم قواعد المراجعة النهائية لإجابات الطلاب والطالبات في اختبارات نهاية الفصول الدراسية الثلاثة.وأكدت على ضرورة أن تخرج للطالب المكمل جميع أوراق إجابته في مواد الإكمال للمراجعة النهائية بغض النظر عن الدرجات التي تحصل عليها، واستخدام القلم الأخضر للمراجعة النهائية وعند التعديل في الدرجة تشطب شطباً خفيفاً بحيث يسهل قراءتها وتكتب الدرجة الجديدة رقماً وكتابة مع التوقيع بالتعديل بجانبها، على أن يكتب المعلم المراجع على ورقة الإجابة وكشف المراجعة النهائية إحدى العبارات التالية:«روجعت وزيدت درجة» و«روجعت ونقصت درجة»، وأيضا عبارة «روجعت ولم تقبل الزيادة» مع رصد الدرجة المستحقة للطالب بعد المراجعة في الكشف النهائي ويقوم نظام نور بكتابة العبارات السابقة آلياً عند الرصد.وتضمنت الضوابط إمكانية مراجعة أوراق إجابات الاختبارات القصيرة عند الحاجة على أن تؤخذ الإجابة الصحيحة عند كتابة الطالب لأكثر من إجابة للسؤال المقالي الواحد إذا كانت تؤدي إلى نجاحه فقط. وأشارت اللائحة إلى أن المراجعة النهائية تهدف إلى التأكد من حصول الطالب على الدرجة المستحقة في اختبار المادة.