تسبب نظام «الدرجة الشرطية» الجديد في نظام المقررات لطلاب وطالبات الثانوي، في حدوث حالات رسوب مفاجئة لعدد من الطلاب والطالبات طبقا لأولياء أمور تحدثوا لـ«عكاظ».. و«الشرطية» نظام جديد مستحدث في مقررات المرحلة الثانوية ما أحال عددا من الطلاب والطالبات لخانة الرسوب رغم تحقيقهم لدرجات تجاوزت الـ50%.ويعتبر نظام «الدرجة الشرطية خاصا فقط بطلاب الثانوي نظام «المسارات» ولم يكن مدرجا من قبل.وينص النظام على ضرورة تحقيق الطالب 20% كشرط في ورقة الاختبار، (أي 8 درجات من 40) حتى لو كانت درجته في أعمال السنة أكثر من 60 درجة، وهو النظام المعمول به لطلاب المسارات، لكنه غير موجود و«مستحدث» لطلاب وطالبات نظام المقررات. وفيما لم يذكر النظام في الأحكام الخاصة لنظام المقررات فقرة «الدرجة الشرطية»، وهو الأمر الذي تعللت به إدارات المدارس.. قال مصدر بوزارة التعليم لـ«عكاظ» إن نظام الدرجة الشرطية منصوص عليه في الأحكام العامة لطلاب الثانوية، وحمل الطلاب مسؤولية عدم معرفتهم بالنظام.وعن إمكانية حل مشكلة الرسوب بسبب الدرجة الشرطية استبعد المصدر ذلك.وقال: هذا نظام مبرمج للدرجات في نظام نور، وإذا لم يحقق الطالب «الدرجة الشرطية» (20% في ورقة الاختبار) يعتبر راسبا أيا كانت درجته في أعمال السنة.يشار إلى أن وزارة التعليم تعمل على إحلال نظام المسارات مكان نظام المقررات، وبدأت في ذلك خلال هذا العام بالصف الأول الثانوي، وبعدها في الصفين الثالث والثاني، على أن ينتهي نظام المقررات كليا خلال سنتين.