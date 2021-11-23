نظّمت هيئة حقوق الإنسان في مقرها بالرياض أمس (الإثنين)، حلقة نقاش بعنوان «حماية خصوصية الطفل في العالم الافتراضي»، بهدف مناقشة الأنظمة والتشريعات في ما يخص حق حماية خصوصية الطفل ومنع استغلاله تجارياً عبر الإعلانات في منصات التواصل الاجتماعي، بحضور نائب رئيس الهيئة عبدالعزيز عبدالله الخيّال. وتناولت الحلقة التي تحدث فيها عدد من المختصين الأنظمة والتشريعات وخصوصية الطفل، والتأثيرات السلبية لانتهاك الخصوصية على شخصيته ونفسيته، والرقابة الأسرية لحماية خصوصية الطفل، ودور مؤسسات المجتمع المدني في ذلك، ومخاطر استغلال الأطفال في الكسب المادي من خلال منصات التواصل الاجتماعي، ودور نظام الجرائم الإلكترونية في حماية خصوصية الطفل.