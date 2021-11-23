أعلنت وزارة الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في السعودية خلال الـ24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل 39 حالة مؤكدة وتعافي 50، فيما بلغ عدد الحالات الحرجة 52.وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ 549.518 حالة وعدد حالات التعافي 538640. وفي ما يخص الوفيات تم تسجيل حالتين، ليصل إجمالي عدد الوفيات إلى 8826 حالة.ونصحت الوزارة الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات الوباء.50 التعافي39 المؤكدة2 الوفيات52 الحرجة