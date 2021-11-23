باشرت المديرية العامة للدفاع المدني 100.710 حوادث في المملكة، منها 50.606 حوادث حريق، و50.104 عمليات إنقاذ، بينما نفذت 99.331 جولة تفتيشية للمنشآت، وأصدرت 172.411 ترخيصًا لمنشآت صناعية وتجارية وسكنية، وذلك خلال عام 1442هـ. ونوهت المديرية العامة للدفاع المدني بأهمية اتباع تعليمات السلامة وتوفير الوسائل الوقائية في جميع المنشآت التجارية والصناعية والسكنية، لدورها الإيجابي في الحد من المخاطر والتقليل من الخسائر البشرية والمادية، والمحافظة على الأرواح والممتلكات، والالتزام بتعليمات الدفاع المدني المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، حفاظاً على سلامتهم.