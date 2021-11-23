برعاية كريمة من ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، بحضور نائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، نيابةً عنه، وبمشاركة وزراء الدفاع بدول مجلس التعاون، والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف الحجرف، تم أمس، افتتاح المقر الجديد للقيادة العسكرية الموحدة بمدينة الرياض.وكان في استقبال وزراء الدفاع بدول مجلس التعاون لدى وصولهم مقر القيادة، الدكتور الحجرف، وقائد القيادة العسكرية الموحدة الفريق الركن عيد بن عواض الشلوي.وبهذه المناسبة، رفع الدكتور نايف الحجرف باسمه وبالنيابة عن قائد القيادة العسكرية الموحدة وكافة ضباطها وأفرادها أسمى آيات الشكر والتقدير لقادة دول مجلس التعاون على دعمهم المستمر وحرصهم الدائم على حماية وصون مسيرة مجلس التعاون المباركة وفي كافة المجالات لخدمة أمن دوله ومواطنيها. كما رفع الشكر والتقدير إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وإلى نائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، وإلى حكومة خادم الحرمين الشريفين على استضافة السعودية مقر القيادة العسكرية الموحدة، التي يأتي افتتاحها كأحد أبرز المكتسبات العسكرية في مسيرة مجلس التعاون ورسالة سلام تبني للمستقبل ورسالة عزم على حماية أمن ومكتسبات دول مجلس التعاون، والحفاظ على استقرارها ومقدراتها بوجود قوة موحدة لدول المجلس مشكلة من برية وجوية وبحرية ودفاع جوي، تتناسب مع التهديدات التي تحدق بالمنطقة، وتكون رادعة لحماية مواطنيها ومكتسباتها من أي تهديد خارجي يحاول النيل من أمنها واستقرارها.وتقدم الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، بالشكر والتقدير لوزراء الدفاع في دول المجلس ورؤساء الأركان على ما يولونه من اهتمام وما يقدمون من دعم القيادة العسكرية الموحدة للقيام بدورها وتعزيز قدراتها لحماية مكتسباتنا الخليجية، والحفاظ على الكيان الخليجي الراسخ وفقاً لتوجيهات قادة دول المجلس.