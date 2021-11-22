أشاد وزير السياحة رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية السياحي أحمد الخطيب، بالإنجازات التي حققها الصندوق خلال فترة وجيزة لا تتجاوز 18 شهراً، وشكلت قاعدة متينة للانطلاق نحو مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للسياحة، لا سيما أن إنجازات الصندوق تصبّ بشكل مباشر في الأولويات التي حددتها الاستراتيجية على صعيد التوزيع الجغرافي للمشاريع ومعالجة الثغرات وتفعيل الفرص الاستثمارية بهدف توفير تجربة متكاملة للسائح. وأضاف أن الصندوق وظف ملياري ريال من رأسماله لتمويل مشاريع نوعية في مختلف القطاعات والوجهات السياحية بقيمة ناهزت 6 مليارات ريال، 4 مليارات ريال منها أتت من القطاع الخاص، وهي إشارة واضحة إلى الدور المحوري للصندوق في تفعيل دور القطاع الخاص في التنمية السياحية المستدامة.

جاء ذلك خلال زيارته اليوم للمقرّ الجديد لصندوق التنمية السياحي بمركز الملك عبدالله المالي، إذ كان في استقباله بعض من أعضاء مجلس إدارة الصندوق، والفريق التنفيذي للصندوق على رأسهم الرئيس التنفيذي قصي الفاخري.

وخلال جولته على مختلف الإدارات في الصندوق، اطلع الخطيب على الإنجازات التي حققها الصندوق خلال العام الحالي، إذ تمثل نحو 20% منها في تمكين مشاريع سياحية نوعية لمستثمرين من الشركات الصغيرة والمتوسطة. فيما كانت نسبة 30% من الإنجازات في المناطق السياحية الواعدة غير المستغلة، ما سيفعل دور هذه المناطق في المشهد السياحي السعودي ويستقطب المزيد من الاستثمارات إليها خلال الفترة القادمة.

وتوزعت المشاريع التي مكّنها الصندوق خلال فترة 18 شهراً المنتهية في 30 سبتمبر 2021 على 9 وجهات سياحية رئيسية في المملكة، وشملت قطاعات الفنادق والإقامة، والتسوق السياحي، والتجارب والأنشطة السياحية، ومرافق الترفيه وغيرها. وبلغ عدد الغرف الفندقية التي ستضيفها هذه المشاريع نحو 3500 غرفة، ومن المتوقع أن توفر هذه المشاريع نحو 21000 وظيفة خلال السنوات الثلاث القادمة.

وتعزيزاً لدوره التكاملي مع البنوك في المملكة، قام صندوق التنمية السياحي بتوقيع اتفاقات مع العديد من البنوك المحلية بهدف إيصال خدمات الصندوق إلى أكبر شريحة ممكنة من المستثمرين وتعزيز الدعم لهم عبر إتاحة كافة خيارات التمويل. وكان من نتائج هذا التعاون بين الصندوق والجهات المقرضة المحلية توقيع اتفاقية مع بنك الرياض لإطلاق برنامج «شركاء السياحة» بقيمة تمويلية تصل إلى ملياري ريال سعودي.

يذكر أن صندوق التنمية السياحي يوفر الدعم للشركات الصغيرة والمتوسطة وكذلك الشركات الكبيرة بدءاً من التخطيط، وصولاً إلى توفير الدعم من مختلف الهيئات الحكومية المعنية بقطاع السياحة. وعلى صعيد التمويل، يقدم الصندوق حلولاً تمويلية متنوعة تناسب احتياجات المستثمرين بما فيها التمويل المباشر والضمانات البنكية والتمويل المشترك مع البنوك.