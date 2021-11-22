بحثت الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة سبل التعاون المشترك، مع شرطة العاصمة المقدسة؛ لتوسيع مجالات التعاون الثنائي للارتقاء بمستوى الأداء وسرعة الإنجاز في القضايا الأمنية والطبية المشتركة. وذكر مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة الدكتور وائل بن حمزه مطير أن هذا الاجتماع عقد لتعزيز سبل العمل والتعاون المشترك مع شرطة العاصمة المقدسة لتجويد مستوى الخدمات المناطة بالقضايا الأمنية والطبية المشتركة، من بينها تنقل الجناة داخل المرافق الصحية، بما يكفل لهم حقوقهم الإنسانية، والمحافظة على الخصوصية اللازمة أثناء إجراءات الفحوص الطبية اللازمة ومساندة الجهات الصحية ومشاركتها في جولاتها الرقابية. فيما أبان المتحدث باسم صحة منطقة مكة المكرمة حمد بن فيحان العتيبي بأن اللجنتين تطرقتا خلال اجتماعهما إلى طرق تذليل الصعاب التي تواجه الجانبين في تقديم الخدمات، واطلعت على كافة الجوانب التي تتطلب العمل الثنائي منهما، ووضعت آلية محددة لسرعة الإنجاز وضمان الخصوصية، بالإضافة إلى أهمية تزويد الجهات الأمنية بالتقارير الطبية اللازمة لسرعة النظر في القضايا الأمنية المختلفة والمتوقفه على استناد طبي. من جهته قال نائب مدير عام الشؤون الصحية والمساعد للالتزام الدكتور حاتم بن عبد العزيز خوقير: «إن تعاون الجهات الأمنية في مساندة القطاع الصحي بمنطقة مكة المكرمة، ضروري ومهم لتنظيم وسلاسة عمل المنظومة الصحية في ما يخص العمل المشترك بين الجانبين؛ للحفاظ على صحة وسلامة قاطني وزوار البلد الحرام، وسرعة إنجاز المعاملات المرضى من نزلاء السجون أو الموقوفين على ذمة قضايا تتتطلب المستند الطبي»، مؤكداً حرص الصحة على استمرار التعاون المشترك والدائم مع الجهات ذات العلاقة واستمرار عمل المنظومة الصحية بما يخدم منطقة مكة المكرمة.