برعاية كريمة من ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وبحضور نائب وزير الدفاع نيابةً عنه الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، وبمشاركة أصحاب السمو والمعالي والسعادة وزراء الدفاع بدول مجلس التعاون، والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، تم افتتاح المقر الجديد للقيادة العسكرية الموحدة بمدينة الرياض اليوم (الاثنين).

وكان في استقبال وزراء الدفاع بدول مجلس التعاون لدى وصولهم لمقر القيادة الأمين العام لمجلس التعاون الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، وقائد القيادة العسكرية الموحدة الفريق الركن عيد بن عواض الشلوي.

ورفع الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف باسمه وبالنيابة عن قائد القيادة العسكرية الموحدة وكافة ضباطها وأفرادها أسمى آيات الشكر والتقدير لقادة دول مجلس التعاون على دعمهم المستمر وحرصهم الدائم على حماية وصون مسيرة مجلس التعاون المباركة وفي كافة المجالات لخدمة أمن دوله ومواطنيها.

كما رفع أسمى آيات الشكر إلى حكومة خادم الحرمين الشريفين على استضافة المملكة العربية السعودية لمقر القيادة العسكرية الموحدة والتي يأتي افتتاحها كأحد أبرز المكتسبات العسكرية في مسيرة مجلس التعاون ورسالة سلام تبني للمستقبل ورسالة عزم على حماية أمن ومكتسبات دول مجلس التعاون، والحفاظ على استقرارها ومقدراتها بوجود قوة موحدة لدول المجلس مشكلة من برية وجوية وبحرية ودفاع جوي، تتناسب مع التهديدات التي تحدق بالمنطقة، وتكون رادعة لحماية مواطنيها ومكتسباتها من أي تهديد خارجي يحاول النيل من أمنها واستقرارها.