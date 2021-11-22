عقد وزراء الدفاع بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اجتماعهم الثامن عشر اليوم (الاثنين) بمقر الأمانة العامة بالرياض، برئاسة وزير شؤون الدفاع بمملكة البحرين الفريق الركن عبد الله بن حسن النعيمي، وبمشاركة الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، والأمين المساعد للشؤون العسكرية بالأمانة العامة لمجلس التعاون اللواء الركن أحمد علي حميد آل علي.

وأعرب الوزراء عن خالص الشكر لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس على الاهتمام بالعمل العسكري المشترك، وتفعيل القيادة العسكرية الموحدة.

وتناول الاجتماع العديد من مواضيع العمل العسكري المشترك المدرجة على جدول الأعمال وتم اتخاذ القرارات والتوصيات المناسبة بشأنها.