أظهر عقاري أومولرتينيب (Aumolertinib) وسوجيماليماب (Sugemalimab) بيانات إيجابية واعدة في تجارب علاج المرحلة الثالثة من سرطان الرئة ذي الخلايا غير الصغيرة، ويمكنهما توفير العلاج بجزء بسيط من تكلفة العلاجات القائمة والتقليدية.

تلتزم شركة اكريكس (EQRx) بتطوير أدوية جديدة، وتقديمها بأسعار منخفضة، وإعادة صياغة مفهوم الطب لمواجهة أحد أكبر تحديات الرعاية الصحية في المجتمع.

تأسست عبداللطيف جميل للرعاية الصحية في عام 2020، استجابةً للتفاوت العالمي المستمر في الوصول إلى الرعاية الطبية الحديثة، مع التركيز على تسريع شمولية الرعاية الصحية في جميع أنحاء جنوب الكرة الأرضية.

أعلنت عبداللطيف جميل للرعاية الصحية، وهي جزء من عبداللطيف جميل، الشركة العائلية الدولية متنوعة الأنشطة، عن دخولها في تعاون إستراتيجي جديد مع شركة اكريكس ( HYPERLINK «http://www.eqrx.com/» EQRx)، وهي نوع جديد من شركات الأدوية الملتزمة بتطوير وطرح أدوية جديدة مهمة للمرضى بأسعار مخفضة بشكل كبير، وذلك بهدف تسويق اثنين من العلاجات الجديدة لسرطان الرئة بأسعار معقولة لملايين الأشخاص في جميع أنحاء الشرق الأوسط وأفريقيا.

كانت التجارب السريرية التي جرت على عقاريّ أومولرتينيب (Aumolertinib)، وهو مثبت لمستقبلات عامل نمو البشرة (EGFR)، وسوجيماليماب (Sugemalimab)، وهو دواء مضاد للبروتين PD-L1، قد أظهرت بيانات واعدة في علاج مرضى المرحلة الثالثة الذين يعانون من سرطان الرئة ذو الخلايا غير الصغيرة المتقدم (NSCLC). وتعتزم الشركة طرح هذه العلاجات بجزء بسيط من تكلفة العلاجات الحالية والتقليدية.

وفي إطار هذا التعاون الإستراتيجي الجديد، ستتولى عبداللطيف جميل للرعاية الصحية تسويق الأدوية إلى أسواق مختارة في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، مما يوفر العلاجات بأسعار معقولة لآلاف المرضى الذين يعانون من سرطان الرئة ذو الخلايا غير الصغيرة المتقدم.

وبهذه المناسبة، قال أكرم بوشناقي، الرئيس التنفيذي لعبداللطيف جميل للرعاية الصحية: «تأتي هذه الاتفاقية لتعزز من مساعينا المتواصلة نحو مهمتنا المتمثلة في اجتذاب المبتكرين في القطاع الطبي والتعاون معهم وتمويلهم من أجل استكشاف سبل تحسين مشهد الرعاية الصحية الحالي من خلال إحداث طفرة في الأساليب الحالية والعمل على تسريع شمولية الرعاية الصحية على نطاق أوسع في جميع أنحاء العالم».

وأضاف: «نتشارك مع اكريكس ( HYPERLINK»http://www.eqrx.com/«EQRx) ذات المقاصد المتمثلة في تغيير مشهد الرعاية الصحية، وهي مهمة تتماشى مع قيم عائلة جميل».

وقالت ميلاني ناليشيري، الرئيس التنفيذي لشركة اكريكس ( HYPERLINK «http://www.eqrx.com/» EQRx): «يهدف هذا التعاون الإستراتيجي إلى توسيع النطاق التجاري لبرامج علاج الأورام الرائدة لدينا في جميع أنحاء الشرق الأوسط وأفريقيا، وتمكين ملايين الأشخاص من الوصول إلى علاجات جديدة للسرطان بأسعار معقولة. ونحن متحمسون للشراكة مع عبداللطيف جميل للرعاية الصحية التي توفر خبرة تنظيمية وتسويقية واسعة في هذه المناطق الشاسعة، وتعزز مسيرتنا نحو إتاحة وصول مستدام إلى الأدوية المبتكرة على مستوى العالم».

من جانبها، أكدت عبداللطيف جميل للرعاية الصحية أنها شاركت في جولات تمويل سابقة لـصالح اكريكس ( HYPERLINK «http://www.eqrx.com/» EQRx) من خلال صندوق جيمكو (JIMCO) لعلوم الحياة، وهو جزء من شركة جيمكو، الذراع الاستثماري العالمي لعائلة جميل.