أسفرت جهود الرقابة الميدانية لأمانة عسير في تعقب الباعة الجائلين، ومكافحة الظواهر السلبية على الطرق الرئيسية، وداخل الأحياء السكنية في أبها خلال الأسابيع الماضية، عن مصادرة وإتلاف بسطات عشوائية وأكثر من 160كجم من الخضار والفاكهة، والمواد الغذائية مجهولة المصدر. وأوضحت الأمانة أنه في إطار جهودها لمكافحة الظواهر السلبية، تمكنت فرق الرقابة المسائية من ضبط 303 بسطات مخالفة للباعة الجائلين، إضافة إلى التحرز على كميات من الخضراوات، والمواد الغذائية مجهولة المصدر، وتم إتلافها على الفور. وأكدت الأمانة مواصلة جهودها بتنفيذ جولات رقابية لمكافحة الباعة الجائلين، والبسطات المخالفة في المواقع التي تشهد تواجد الباعة فيها حرصاً على سلامة الغذاء المعروض، وحماية المستهلك، مثمنة تعاون السكان والزائرين في الامتثال للإرشادات، وعدم التعامل مع مصادر الأغذية مجهولة المصدر، وتدعو إلى الإبلاغ عن المخالفات عبر مركز البلاغات 940.