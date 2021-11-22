نظم صندوق التنمية العقارية حملة «تشجير» في حدائق شمال مدينة الرياض ضمن مبادراته للمسؤولية المجتمعية بالتعاون مع الإدارة العامة للحدائق بأمانة منطقة الرياض.وتأتي الحملة التي شارك فيها الرئيس التنفيذي للصندوق منصور بن ماضي ونواب الرئيس وأكثر من 100 موظف من منسوبي ومنسوبات «الصندوق العقاري» على مدار يومين وبمشاركة عدد من الأسر في حديقة الربيع الشرقي وحديقة الملقا الثانية شمالي الرياض، للمشاركة في تحقيق مستهدفات مبادرة «السعودية خضراء»، الهادفة إلى زراعة 10 مليارات شجرة في أنحاء مناطق المملكة وإعادة تأهيل 40 مليون هكتار من الأراضي بما يسهم في تحسين جودة الحياة. يذكر أن صندوق التنمية العقارية يُنفذ عدداً من البرامج والمبادرات المجتمعية حيث نظم أخيراً احتفالية لأبناء جمعية إنسان بمناسبة اليوم الوطني الـ91، ويسعى الصندوق إلى نشر روح التكافل بين منسوبيه ومشاركتهم في برامج ومبادرات خدمة المجتمع بجانب دوره الريادي في التنمية العمرانية بالمملكة.