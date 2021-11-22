قطع 14 طبيبا واستشاريا من مختلف التخصصات من «صحة الطائف» ٤٠٠ كيلو ذهابا وعودة إلى محافظة تربة في قافلة للحياة التطوعية لتقديم الخدمات العلاجية التخصصية للأهالي. ولم يمنع طول المسافة المتطوعين عن العمل الإنساني وتأكيد أن الطب عمل إنساني صرف. وتم التجهيز للحملة -بواسطة حافلة- مبكرا بإشراف مباشر من مدير إدارة التطوع الصيدلي عبدالرحيم المالكي من خلال اختيار الأطباء؛ وفقا للتخصصات المطلوبة بالتعاون مع إدارة المستشفيات مع مشاركة فاعلة من الخدمات العامة والأمن والسلامة كدعم لوجستي.وأشار المتحدث الرسمي بصحة الطائف سراج الحميدان الى أن القافلة ضمت هذا العدد من الأطباء الاستشاريين في مختلف التخصصات لخدمة الأهالي، وتقديم خدمات تخصصية متنوعة، كما ضمت القافلة أيضا كوادر إدارية وفنية من أجل التكامل وتقديم أفضل الخدمات، موضحا أن «قافلة الحياة التطوعية» حققت نجاحات في مختلف المهام التي قامت بها في مواقع مختلفة كخدمة المستفيدين في مواقعهم، والتقليل من حجم الاحالات إلى المستشفيات المرجعية، ونقل الخبرات إلى الأطباء والممارسين الصحيين في المستشفيات الطرفية، والارتقاء بجودة العمل في الأقسام المتخصصة. وقال الحميدان إن تنفيذ هذه القوافل مستمر وفقا لخطة معتمدة ستشمل كافة المستشفيات الطرفية والقرى والهجر.أبرز التخصصات:جراحة عامة، عظام، أنف وأذن وحنجرة، كلى، أطفال، نساء وولادة، عيون، السكر، بصرياتأكبر مستفيد 80 عاماً