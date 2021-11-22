اطلع المجلس البلدي بمحافظة القطيف على مقترحات تطوير موقع سوق المواشي والأعلاف المؤقت بمحافظة القطيف الواقع في مخطط غربي الأوجام الزراعي، ومناقشة مطالب أهالي الجش بخصوص تخصيص سوق مؤقت نفع عام للخضار في الأرض الواقعة على شارع الجارودية الجش شرقي استراحة البلدية.جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده المجلس أمس (الأحد) برئاسة المهندس شفيق آل سيف. وقال إن المجلس وقف على مميزات الموقع الجديد للسوق المؤقتة. وأوضح أن الاجتماع اطلع على عدد من المشاريع المقترح طرحها للاستثمار، كمشروع مركز الأمير سلطان الحضري بجميع عناصره ومكوناته، على أن يقوم المستثمر باستكمال بنائه وتشغيله، إضافة إلى مشروع استثمار الساحل الشرقي لسنابس ومشروع استثمار لوحات دعائية إلكترونية في مواقع مختلفة في المحافظة، ومشروع مزايدة إقامة تأجير جسر مشاة على شارع الخليج واستغلاله دعائياً.وأضاف آل سيف أن المجلس طالب بالمحافظة على ما تبقى من الجزء الأثري لحي القلعة الذي يقع ضمن مشروع نزع الملكية لشارع الملك عبدالعزيز.