التقى وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل أحمد الجبير في مقر الوزارة بالرياض أمس (الأحد) نائب وزير الخارجية المدير العام للشؤون السياسية في وزارة خارجية مملكة هولندا تايس فان در بلاس.وجرى خلال اللقاء بحث أوجه التعاون الثنائي المشترك بين البلدين وسبل تعزيزها على الأصعدة كافة بما يخدم تطلعات البلدين والشعبين الصديقين، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال المستجدات والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.