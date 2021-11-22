استقبل وزير خارجية مملكة البحرين الدكتور عبداللطيف راشد الزياني في المنامة أمس (الأحد) أمين عام التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب المكلف اللواء الطيار الركن محمد سعيد المغيدي.واستعرض الجانبان خلال اللقاء سُبل التعاون والرؤى المشتركة وتعزيز العَلاقات لتحقيق الأهداف المرجوَّة في الحرب على الإرهاب.كما ناقشا القضايا ذات الاهتمام المشترك وآخر المستجدات التي وصل إليها التحالف الإسلامي في ما يتعلق بالمبادرات وإستراتيجيته التي يقوم عليها.وأكّد اللواء المغيدي أهمية جهود مملكة البحرين بوصفها عضوًا في التحالف الإسلامي تتمتع بتجارب وخبرات في محاربة الإرهاب والتطرف العنيف.وتأتي الزيارة من منطلق حرص التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب على إقامة شراكات إستراتيجية بين الدول الأعضاء والدول الداعمة والمنظمات الدولية وتعزيز العلاقات والتعاون المستمر مع دول العالم كافة؛ من أجل رفع القدرات وتبادل أفضل الممارسات الدولية والمعلومات والخبرات في مجال محاربة الإرهاب والانضمام إلى الجهود الدولية الأخرى الرامية إلى حفظ الأمن والسلم الدوليين.