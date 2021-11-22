أعلنت الهيئة العامة للصناعات العسكرية توقيع اتفاقية تعاون مشترك مع جامعة الفيصل تهدف إلى مواءمة مخرجات التعليم والأبحاث العلمية مع احتياج قطاع الصناعات العسكرية والدفاعية، والإسهام في دعم تنمية رأس المال البشري للقطاع في المملكة.وشهد توقيع اتفاقية التعاون المشترك الذي جرى أمس في مقر الهيئة حضور نائب محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية لقطاع دعم الأعمال فايز بن محمد الفايز، ونائب الرئيس للبحث والابتكار والدراسات العليا يوسف اليوسف.وتستهدف مجالات التعاون المشترك بين الجهتين الإسهام في توجيه عدد من البرامج الأكاديمية والبحوث الجامعية ذات العلاقة باحتياج قطاع الصناعات العسكرية والدفاعية في المملكة، والإشراف على المجالات التي تخص الصناعات العسكرية والدفاعية، إضافة إلى الاستفادة من عددٍ من المشاريع لمواءمة مخرجاتها مع احتياجات القطاع، وكذلك توجيه بعض البرامج الأكاديمية ومشاريع التخرج والدورات القصيرة ذات العلاقة باحتياج قطاع الصناعات العسكرية والدفاعية الوطنية، والعمل على خلق فرص للتدريب الصيفي والتعاوني لطلاب الجامعة في مجالات الصناعات العسكرية بالمملكة.وأوضح نائب محافظ الهيئة أن الاتفاقية مع جامعة الفيصل تأتي في إطار توجه الهيئة الإستراتيجي في دعم تطوير الموارد البشرية في قطاع الصناعات العسكرية والدفاعية بالمملكة، لافتًا إلى أن المورد البشري يقع في صلب توجهات الهيئة الإستراتيجية، لاسيما أن جزءًا من مهمات الهيئة هو مواءمة برامج التعليم والتدريب الفنية والأكاديمية وإقامة الشراكات لجذب الكفاءات والخبرات إلى قطاع الصناعات العسكرية.