وقف أعضاء فرع هيئة الصحفيين السعوديين بمكة المكرمة على مراحل مشروع وجهة مسار طريق الملك عبدالعزيز «الموازي» والذي تصل تكاليفه إلى قرابة 100 مليار ريال بعد اكتمال كافة المباني ويعمل به 6 آلاف موظف، وتمت إزالة 6 أحياء عشوائية تتضمن 3626 عقارا. ويبلغ طول الطريق 3 كيلو و650 مترا، إذ تم إنجاز 70 ٪؜ من أعمال البنية التحتية للمشروع ويبدأ المشروع من جهة حي الرصيفة بطريق الأمير محمد بن سلمان السريع للقادمين من جهة جدة ووصولا إلى مشروع جبل عمر المقابل للحرم المكي الشريف، واطلع الوفد على مراحل المشروع من المهندس عبدالعزيز القرشي.

ويعد المشروع أحد أبرز مشاريع تطوير وتنمية الإنسان والمكان، إذ يهدف إلى تعزيز جودة الحياة لسكان مكة المكرمة، وتحسين الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن من الحجاج والمعتمرين، من خلال تبنيها منظومة خدمية راسخة للـ 100 عام القادمة، تضمن توفير فرص استثمارية متنوعة وطويلة ووضع منهجية تهدف إلى جعل العاصمة المقدسة نموذجاً رائداً في مختلف المجالات التنموية، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030 وتم تعزيز الرؤية برفع مستوى التطوير العمراني، القائم على بنية تحتية مهمة للمئة عام القادمة، مدعومة بجودة المرافق والخدمات التي تعزز من جودة حياة سكان مكة المكرمة وزوارها من الحجاج والمعتمرين.

واستحدثت وجهة «مسار» منظومة استثمارية متكاملة تعتبر الأولى في مكة المكرمة، بقنوات استثمارية متنوعة لاستقطاب الاستثمار المؤسساتي في مختلف القطاعات، تستهدف المنظومة قطاعات الضيافة والإسكان وخدمات الحج والعمرة والسياحة الدينية والترفيه والصحة، والنقل، وغيرها إذ تبلغ الفرص الاستثمارية 38 ألف وحدة فندقية، و13 ألف وحدة سكنية، إضافة إلى عدد من المراكز التجارية، ومرافق رعاية صحية، ومراكز خدمات عامة. وساهم المشروع في تطوير 6 مناطق عشوائية وإزالة ما يقرب من 3626 عقاراً وتحويلها إلى وجهة عصرية، إذ يتوقع أن يكون الافتتاح الجزئي للوجهة في عام 2022، وتم حتى الآن استكمال ما نسبته 70% من أعمال البنية التحتية، والتي تم إنفاق أكثر من 17 مليار ريال عليها وتحتضن الوجهة 58 فندقاً منها 16 من فئة الخمس نجوم، إضافة إلى 59 مبنىً للشقق الفندقية، و82 مبنىً للشقق السكنية.