أعلنت الكلية التقنية والمعهد الصناعي الثانوي للبنين بمحافظة سراة عبيدة بدء استقبال طلبات القبول للراغبين في الالتحاق بالكلية والمعهد للفصل التدريبي الثاني لعام 1443.

وقال عميد الكلية المهندس فيصل القحطاني إن التقديم للفصل التدريبي الثاني للعام 1443 سيكون متاحاً بدءاً من اليوم (الأحد) وحتى 25 من شهر ربيع الثاني الجاري لدبلومي الكلية التقنية، وبرامج المعهد الصناعي، وذلك في تخصصات «الحاسب الآلي، وميكانيكا السيارات، والكهرباء الإنشائية». وأشار إلى أن التقديم سيكون عبر بوابة القبول والتسجيل الموحدة، بموقع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني: https://ugate.tvtc.gov.sa/AFrontGate