فتحت الكلية التقنية بجدة للبنين باب القبول والتسجيل لبرامج الدبلوم الصباحي والمسائي للفصل التدريبي الثاني للعام التدريبي 1442 / 1443 وذلك ضمن خطة القبول بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.

وأوضح عميد الكلية م. جميل بن سعيد عسلي أن فترة القبول بدأت إلكترونياً صباح اليوم الأحد الـ16 من الشهر الهجري الجاري وتستمر 10 أيام على رابط بوابة قبولي بالمؤسسة https://ugate.tvtc.gov.sa/AFrontGate/، فيما تبدأ إجراءات فرز المتقدمين ومراسلة المقبولين يوم الثلاثاء الـ3 من جمادى الأولى القادم ولمدة 3 أيام، مؤكداً أن إجراءات القبول النهائية ستبدأ الأحد 8 جمادى الأولى وحتى اكتمال الطاقة الاستيعابية وفق معايير المفاضلة المعتمدة بـ 60% لشهادة الثانوية و40% لاختبار القدرات، وأشار إلى أنه يمكن للمتقدمين معرفة شروط القبول وإجراءات التقديم والمفاضلة عبر صفحة القبول.

وكشف «عسلي» عن 12 تخصصاً متاحة للدبلوم بالكلية وتشمل:

التسويق، والإدارة المكتبية، المحاسبة، القوى الكهربائية، التقنية المدنية، التقنية المعمارية، إدارة الفندقة، السفر والسياحة، تقنية الإنتاج، ميكانيكا السيارات، التبريد والتكييف، وأخيراً تخصص السلامة والصحة المهنية.



وأكد أهمية إدخال البيانات بشكل صحيح لمتابعة آلية القبول ومتابعة الرسائل القصيرة على هواتف المتقدمين.