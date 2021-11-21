تعقد الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان لمنظمة التعاون الإسلامي، دورتها العادية الـ18 خلال الفترة من 21 إلى 25 نوفمبر 2021، بمقر الأمانة العامة للمنظمة بجدة بحضور ممثلين عن الدول الأعضاء والدول التي لها صفة المراقب في المنظمة، بما في ذلك مؤسساتها الوطنية المعنية بحقوق الإنسان، والمتخصصين من مختلِف المنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة.ويتضمن جدول أعمال هذه الدورة قضايا تَهمُّ الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية في الدول الأعضاء لمنظمة التعاون الإسلامي، وما تتعرض له حقوق الإنسان في فلسطين وجامو وكشمير من انتهاكات.وستَعقد الهيئةُ أيضاً الاجتماعات العادية لفرق عملها الأربعة المعنية بفلسطين، وحقوق المرأة والطفل، والإسلاموفوبيا والأقليات المسلمة، والحق في التنمية، حيث ستُتَّخذ قرارات بشأن وضع خطة عملٍ مستقبلية للهيئة.وتُشكل أهداف التنمية المستدامة وسائل تحول نموذجي لتحقيق التنمية المستدامة بأعمال نهج قائمة على حقوق الإنسان، بيد أنه بسبب التأثيرات السلبية لجائحة كوفيد-19 على الجهود المبذولة في سبيل تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وخصوصا في الدول الأعضاء لمنظمة التعاون الإسلامي.