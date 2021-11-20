بحضور رئيس جامعة الملك خالد الدكتور فالح السلمي، أبرمت كلية التربية بالجامعة اتفاقية تعاون مع نظيرتها في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، بهدف تحقيق الاستفادة من خبرات الجهتين بما يخدم مؤسساتهما، ورفع مستوى المجالات العلمية والتعليمية والأكاديمية في الكليتين، وستستمر الاتفاقية 3 سنوات.

وقد وقّع الاتفاقية من جامعة الملك خالد عميد الكلية الدكتور ثابت آل كحلان، ومن جانب جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية عميد الكلية الدكتور أحمد النشوان، فيما تنص بنود الاتفاقية على عدد من مجالات التعاون المشترك بين الكليتين، من أبرزها التعاون في القيام ببرامج تدريب مشتركة تقوم على خدمة الجودة والعملية التعليمية والبحثية، إضافة إلى تبادل الخبرات، والاستشارات في ما يتعلق بممكنات الاعتماد المؤسسي، كما تشمل الاتفاقية أيضاً تنفيذ الدراسات العلمية المتخصصة، إضافة إلى إعداد الحقائب التدريبية، وتنفيذ الدراسات التطبيقية، وكذلك تقديم الخدمات الاستشارية العلمية والمهنية، والاستفادة من مرافق الطرفين بما يحقّق أهداف الاتفاقية.