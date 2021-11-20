شارفت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي على إنهاء الأعمال الإنشائية والمعمارية في الأسقف في دور صحن المطاف و6 منارات بالمسجد الحرام في التوسعة السعودية الثالثة، حيث وصلت نسبة الانتهاء منها نحو 90%.

وكشفت وكالة المشاريع والدراسات الهندسية أنه بالتزامن مع شدة جائحة كورونا وفترة تعليق العمرة والصلاة وقلة أعداد المصلين، كثفت الإدارة العامة للمشاريع من أعمالها في التوسعة السعودية الثالثة في رحاب المسجد الحرام.

وقال وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي للمشاريع والدراسات الهندسية المهندس محمد بن سليمان الوقداني، إن الأعمال الإنشائية مستمرة على وتيرة عالية وذلك وفق توجيهات القيادة الرشيدة، حيث بلغت نسبة الانتهاء من أعمال الإنشاء بمنارتي باب الملك عبدالعزيز بما يزيد على 88.5% مضيفاً أن أعمال التشطيبات (رخام الأعمدة والزخارف والحوائط) بلغت 98% كما شملت تركيب الأسقف بنسبة 100%.

وأضاف المهندس الوقداني أن أعمال منارتي باب الفتح بلغت أكثر من 87.3% و92.1% لمنارتي باب العمرة، كذلك الانتهاء من أعمال رخام الأعمدة والحوائط بنسبة 39%، وتركيب سقف البوابة بنسبة 100%، فيما بلغت نسبة الإنجاز للأعمال الانشائية بمنارتي باب الفتح 87.3%.

وأضاف أن نسبة إنجاز الأعمال الإنشائية في منارتي باب العمرة بلغت 92.1 %، والانتهاء من أعمال رخام الأعمدة و الحوائط بنسبة 39%، وتركيب سقف البوابة بنسبة 100%، فيما بلغ نسبة الإنجاز للأعمال الانشائية بمنارتي باب الفتح 87.3%.

وأشار الوقداني إلى أن نسبة الإنجاز لباب إسماعيل (الواجهات الخارجية أعمال الرخام) تتجاوز 85%، تم فيها أعمال تركيب الخرسانة مسبقة الصب بنسبة 100%، والواجهات الشمالية 70%.

وبين أن الوكالة استفادت خلال الفترة الماضية بسبب قلة كثافة المصلين والمعتمرين وعبر الإشراف على عدة مشاريع بالتوازي، كان أبرزها أعمال الأسقف بمبنى المطاف حيث بلغ نسبة إنجاز الأسقف بدور صحن المطاف 50%، والدور الأرضي 30%، وبلغت 5% في الدور الأول.

وأضاف أن نسبة الإنجاز لباب إسماعيل (الواجهات الخارجية أعمال الرخام) تتجاوز 85%، تم فيها أعمال تركيب الخرسانة مسبقة الصب بنسبة 100%، أما الواجهات الشمالية 70%.

وبين الوقداني أن أعمال الانتهاء من المنارات الـ6 يرفع إجمالي المنارات إلى 19 منارة تجسد رعاية السعودية منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز وصولاً إلى العهد الزاهر للملك سلمان بن عبدالعزيز في خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما، مبينا أن هذه التوسعات العملاقة والكبرى لم يسبق لها مثيل منذ 1400 سنة.