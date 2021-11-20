أعلن قائد القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة اللواء محمد بن عبدالله البسامي، أنه سيتم تخصيص الدور الأول في المسجد الحرام لأداء الطواف لغير المعتمرين، وستتم إضافة أيقونة «طواف» في تطبيقي «اعتمرنا» و«توكلنا».

وبحسب قناة «الإخبارية»، كشف اللواء البسامي أن الطواف لغير المعتمرين سيتاح في غير أوقات الصلوات في الفترتين الصباحية والمسائية، من الساعة 6:00 صباحا وحتى 10:00 صباحا، وكذلك من 12:00 مساء وحتى 3:00 عصرا، وهناك تعاون بين كافة الجهات مع وزارة الحج والعمرة لتفعيل أيقونة «طواف» في تطبيق «اعتمرنا» وتطبيق «توكلنا»، وستكون متاحة في نهاية الأسبوع تزامنا مع إجازة نهاية الفصل الدراسي الأول.

وبحسب قائد قوات أمن الحج والعمرة -وفقا لـ«الإخبارية»-، يجري العمل حاليا على تهيئة الدور الأول لاستقبال الأعداد الكبيرة للطائفين من غير المعتمرين، وسيتم التفاهم حول رفع المعدات الإنشائية لسرعة إنجاز أعمال الدور الأول لتوفير المساحات المناسبة لأداء الطواف، إضافة إلى إجراء عمليات التطهير والتعقيم.

وتأتي هذه الخطوة ضمن الخطط التنظيمية التي أُعدّت لسلامة الطائفين من غير المعتمرين وأداء الطواف بشكل مرن، فيما سيتم إعلان المزيد من التفاصيل لاحقا للتسهيل والتيسير على الطائفين.