احتفى تجمع مكة المكرمة الصحي ممثلاً في مستشفى الولادة والأطفال بشفاء 4 أطفال مصابين بسرطان الدم بمركز أورام الأطفال بالمستشفى الذي يقدم الرعاية الصحية لمرضى الأورام الأطفال من عمر الولادة وحتى 14 عاماً.

ووقف الرئيس التنفيذي بالتجمع الصحي على سير العمل في قسم أورام دم الأطفال، وقام بتكريم حالات التشافي دعماً لهم ورفعاً لمعنوياتهم وإدخال الفرح والسرور لقلوبهم، إذ بلغت حالات التشافي ولله الحمد 4 حالات للأطفال المصابين بسرطان الدم.

يذكر أن مركز الأورام يأتي ضمن خطط التحول المؤسسي التي يسعى التجمع لتحقيقها تماشياً مع رؤية المملكة 2030، فالمستشفى يعد من أبرز الصروح الطبية للخدمات الصحية المتخصصة في مجال النساء والتوليد والأطفال، ويُقدم خدمات نوعية تحت إشراف كوادر طبية وإدارية متخصصة، ويأتي ذلك بعد حاجة المنطقة لخدمة الأطفال المصابين منذ عشر سنوات، إذ تم تدشينها أخيراً خلال أسبوعين، ويتم تشخيص 50 طفلاً سنوياً بأورام الأطفال.