أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمت في مناطق المملكة كافة، وذلك للفترة من 1443/4/6 الموافق 2021/11/11، حتى 1443/4/12 الموافق 2021/11/17 عن ضبط 13,906 مخالفين، منهم 6597 مخالفاً لنظام الإقامة، و5775 مخالفاً لنظام أمن الحدود، و1534 مخالفاً لنظام العمل.

وبلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة 356 شخصاً، 54% منهم يمنيو الجنسية، و44% إثيوبيو الجنسية، و2% من جنسيات أخرى، كما تم ضبط 34 شخصاً لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج السعودية، فيما تم ضبط 14 متورطاً في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم.

كما بلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حالياً لإجراءات تنفيذ الأنظمة 86,952 وافداً مخالفاً، منهم 78,650 رجلاً، و8302 امرأة، في حين تمت إحالة 73,393 مخالفاً لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، و2239 مخالفاً لاستكمال حجوزات سفرهم، فيما تم ترحيل 11,671 مخالفاً.

وأكدت وزارة الداخلية أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به، وأوضحت أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثة الجميع على الإبلاغ عن أي حالات مخالفة على الرقم 911 بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و999 و996 في جميع مناطق المملكة.