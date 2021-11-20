كشفت وزارة الحج والعمرة، ما يتعلق بإمكانية عمل تطبيق «اعتمرنا» سواء في ظل توفر خدمة الإنترنت أو عدمها، وذلك لإصدار تصاريح العمرة والصلاة.

وأعلنت أن إصدار التصاريح التي يوفرها تطبيق «اعتمرنا» لحجز مواعيد العمرة والصلاة في المسجد الحرام، والصلاة في الروضة الشريفة وزيارة النبي محمد صلى الله عليه وسلم في المسجد النبوي، يستلزم وجود خدمة الإنترنت.

وفي السياق ذاته، أكد تطبيق «توكلنا» أنه يتطلب الاتصال بالإنترنت للاستفادة من خدماته، مع العلم أن استخدامه للإنترنت مجاني دون استهلاك من الرصيد الشخصي.

يذكر أن تطبيق «توكلنا» يتيح إمكانية إصدار تصاريح العمرة والصلاة ضمن خدمات الحج والعمرة التي تشمل التصاريح وإصدارها وخدمات النقل وإدارة المرافقين.