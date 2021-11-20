أعلن المستشار النمساوي ألكسندر شالنبرغ أمس (الجمعة)، أن الحكومة ستفرض إغلاقا يشمل جميع السكان، بعد أيام من قرار حجر استهدف غير الملقّحين، لتكون النمسا أول بلد في الاتحاد الأوروبي يتّخذ إجراءات من هذا القبيل في ظل ارتفاع عدد إصابات كوفيد. وأكد في مؤتمر صحافي في ولاية تيرول حيث التقى مسؤولي الحكومة المحلية، أن النمسا ستلزم سكانها بتلقي اللقاحات المضادة لكوفيد اعتبارا من الأول من فبراير القادم. وأشار إلى أن الإغلاق سيبدأ اعتبارا من الاثنين وسيجري تقييمه بعد 10 أيام.وقال «رغم العمل على ذلك على مدى شهور، لم ننجح في إقناع ما يكفي من الناس بتلقي اللقاحات»، متّهما الأشخاص الذين يرفضون التطعيم بأنهم يشنون «هجوماً على النظام الصحي».ويعني الإغلاق أنه لن يعود بإمكان السكان مغادرة منازلهم مع استثناءات قليلة تشمل التسوّق لشراء الأساسيات وممارسة الرياضة.وبدأت النمسا مطلع الأسبوع الجاري فرض إغلاق على الأشخاص غير الملقّحين أو من تعافوا مؤخرا، لتكون أول بلد أوروبي يقوم بذلك. وأعلنت الحكومة في المجر، المجاورة للنمسا، الخميس، أنها ستعيد إلزام السكان بوضع الكمامات في الأماكن المغلقة اعتبارا من السبت.