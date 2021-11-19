دشّن وكيل جامعة الملك خالد للأعمال والاقتصاد المعرفي الدكتور عبداللطيف الحديثي، نادي ريادة الأعمال بهويته الجديدة، بحضور مسؤولين وطلاب.

وجرى خلال التدشين، مناقشة خُطة سير عمل النادي وعدد من برامجه الهادفة إلى صناعة رواد أعمال ذوي كفاءات عالية قادرين على ابتكار أفكار إبداعية، إضافة إلى المساهمة في تطوير مهارات الطلاب ذوي الصفات الريادية، ونشر ثقافة العمل الحر وإنشاء المشاريع الاستثمارية، وتوفير فرص استثمارية وتدريبية لرواد الأعمال، فيما أوضح الحديثي اهتمام الجامعة بريادة الأعمال لما لها من دور كبير في التنمية والازدهار الاقتصادي وذلك من خلال المشروعات المتوسطة والصغيرة، ومواكبة رؤية الوطن في دعم الشباب السعودي، وإكسابه المهارات اللازمة بهدف الرقي بالوطن والمواطن وتحقيق أهداف القيادة الرشيدة، سواء في مجالي التعليم أو ريادة الأعمال، إذ تعمل على تنمية مهارات طلاب الجامعة لتتواءم مع الاحتياجات الوطنية وفق متطلبات رؤية 2030.