أعلنت وزارة العدل أن خدماتها الإلكترونية عبر بوابة «ناجز» لا تتضمن خدمة يمكن من خلالها إثبات نشوز الزوجة؛ وذلك لعدم وجود «دعوى نشوز»، فيما يمكن الاطلاع على الدعاوى التي تقدمها المحاكم من خلال الرابط التالي: http://najiz.sa.

وتتضمن الخدمات الإلكترونية لوزارة العدل عدة خدمات في ما يختص بالزوجين وفق ما رصدته «عكاظ»، هي: عقد زواج، توثيق طلاق، توثيق خلع، توثيق رجعة، إثبات زواج.

وكشفت «العدل» أن الطلاق إذا كان بإثبات من الزوج فيتم التقدم بطلب توثيق طلاق عبر الرابط التالي: https://inhaatportal.moj.gov.sa، وفي حال طلب الزوجة إثبات الطلاق يمكنها رفع الدعوى عبر الرابط التالي: https://najiz.sa/applications/landing/service/1.