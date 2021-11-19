سلّم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، (الأربعاء)، مساعدات طبية تقارب مليون ونصف المليون جرعة لقاح مقدمة من السعودية لجمهورية بنغلاديش الشعبية لمكافحة جائحة كورونا، تأكيداً للعلاقات المتينة التي تربط بين البلدين الشقيقين.وسلّم المساعدات سفير خادم الحرمين الشريفين لدى بنغلاديش عيسى الدحيلان إلى وزير الصحة البنغلاديشي جاهد مالك، بحضور وزير الخارجية أبوالكلام عبدالمؤمن ومساعد مدير إدارة المساعدات الطبية والبيئية بالمركز الدكتور عبدالله الوادعي، في العاصمة دكا.وأكّد سفير المملكة لدى بنغلاديش أن جهود السعودية تأتي منطلقة من دورها الإنساني المعهود لمساعدة البشرية ودول العالم أجمع لمواجهة هذه الجائحة، وتجسيدًا للعلاقات الأخوية المتميزة بين الجانبين، موضحاً أنه لمس من المسؤولين هنا كل الشكر والامتنان لهذه اللفتة الكريمة من حكومة المملكة.