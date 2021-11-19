دشن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس،(الخميس)، معرض وكالة شؤون المعارض والمتاحف المقام تحت مسمى المعرض الميداني الرقمي بشعار «السنة النبوية» بالمسجد الحرام.وأوضح الدكتور السديس أن المبادرات والمعارض المقامة في رحاب الحرمين الشريفين تأتي وفق توجيه القيادة الرشيدة لما فيه خير للأمة الإسلامية والتعريف بالإسلام وقيم التسامح.من جانبه، أكد وكيل الرئيس العام لشؤون المعارض والمتاحف المهندس ماهر بن منسي الزهراني، أن المعرض الميداني الرقمي متاح لقاصدي المسجد الحرام على مدى شهر من تاريخ تدشينه، مشيراً إلى أن المعرض يحوي مخطوطات رقمية وُفِّرت بالتعاون مع مكتبة الحرم المكي الشريف، ويقدم عدداً من المنشورات والكتب عن سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. ويحتوي المعرض على وسائل عرض متطورة وحديثة لعرض الحقائق والمعلومات المتعلقة بسنة النبي -صلى الله عليه وسلم- وسيرته، مع ما يتعلق بها من علوم ومعارف، من خلال مرجعية علمية فائقة ترتكز على الإرث المعرفي الإسلامي، وعدد من التطبيقات الإلكترونية.كما دشن الدكتور السديس مبادرة «تعزيز الملكية الفكرية»، حيث تأتي على مراحل عدة، هي: (إعداد دليل سياسات الملكية الفكرية للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، والتوعية بالحقوق والواجبات المتعلقة بملكية الرئاسة الفكرية، وتطبيق بنود دليل السياسات والاتفاقية).